لندن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسحذر مكتب الارصاد الجوي في بريطانيا من توقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية في أجزاء واسعة من البلاد خلال يوم غد الثلاثاء.وأصدر المكتب اليوم, تحذيرًا من الدرجة الثانية للمواطنين في أيرلندا الشمالية وويلز وجنوب شرق إنجلترا، داعيًا إلى توخي الحذر من الفيضانات التي ستسببها كمية الأمطار المتوقعة ومن الأضرار التي ربما تنتج عن سرعة الرياح المتوقع أن تصل إلى أكثر من مئة كلم في الساعة في بعض المناطق.// انتهى //16:48ت م0161