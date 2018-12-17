عام / الأرصاد الجوي البريطاني يُحذر من أمطار غزيرة ورياح عاتية في أجزاء واسعة من البلاد
الاثنين 1440/4/10 هـ الموافق 2018/12/17 م واس
لندن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس
حذر مكتب الارصاد الجوي في بريطانيا من توقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية في أجزاء واسعة من البلاد خلال يوم غد الثلاثاء.
وأصدر المكتب اليوم, تحذيرًا من الدرجة الثانية للمواطنين في أيرلندا الشمالية وويلز وجنوب شرق إنجلترا، داعيًا إلى توخي الحذر من الفيضانات التي ستسببها كمية الأمطار المتوقعة ومن الأضرار التي ربما تنتج عن سرعة الرياح المتوقع أن تصل إلى أكثر من مئة كلم في الساعة في بعض المناطق.
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16:48ت م
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