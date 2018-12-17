السيح 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واستقيم جميعة ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج بعد غداً الأربعاء دورة تدريبية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تحت عنوان / فن حل المشكلات وإتخاذ القرارات / ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.وتتناول الدورة التي يقدمها المدرب محمد المضياني عدة محاور منها التعرف على أهم مهارات تقييم المشكلة ، والقدرة على وضع مقترحات الحلول وتقييمها ، والتعرف على الطرق الثمان لإتخاذ القرار ، والقدرة على اختيار الحل المناسب وصياغة خطة التنفيذ.وتأتي الدورة ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //16:51ت م0163