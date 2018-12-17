الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واستحتفل ملحقية المملكة العربية السعودية الثقافية في إيطاليا بالشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية، غداً ، باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف الـ 18 من ديسمبر في كل عام .وتقيم الملحقية بهذه المناسبة، العديد من الفعاليات وورش عمل للشباب عن الترجمة الأدبية من اللغة العربية للغة الإيطالية, وورشة عمل عن الخط العربي, بالإضافة إلى ركن للرواية السعودية المترجمة للغة الإيطالية, إلى جانب توزيع عدد من المطبوعات التي أصدرها المركز والملحقية بهذه المناسبة .و سينظم يوم الأربعاء لقاء الدائرة المستديرة لكبار علماء وأساتذة اللغة العربية و تكريمهم بدروع تذكارية بهذه المناسبة، نظير جهودهم في هذا المجال, وسيشمل برنامج اليوم الثاني جلسة حوارية لآليات وبرامج مقترحة للتواصل مع المجلس التنسيقي للغة العربية في الدول غير العربية.// انتهى //16:54ت م0165