نيويورك 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على انخفاض اليوم ، حيث انتظر المستثمرون موجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وآثاره على تباطؤ النمو العالمي.وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 113.68 نقطة أو 0.47 في المئة عند الافتتاح إلى 23986.83 ، وانخفض ناسداك اند بورز بمقدار 9.20 نقطة أو 0.35 في المئة عند 2،590.75، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 24.21 نقطة أو 0.35 في المئة إلى 6886.46 في جرس الافتتاح.// انتهى //18:08ت م0183