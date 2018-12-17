الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام ، الخميس المقبل ، ملتقى الفيديو آرت الدولي الأول، ولمدة خمسة أيام، بمشاركة 18 دولة بـ35 عملاً فنياً .وتعدّ هذه الدورة الأولى خليجيا التي تهتم بهذا الفن وتخصص له ملتقى سنويا يهتم بالتجارب ويواكب تطوراتها بالعرض والانجاز والنشر والبحث والنقد والتجديد، متضمناً عرض تجارب خليجية وعربية.و أشار مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام والمشرف على الملتقى يوسف الحربي إلى أن " الملتقى يعبّر عن توليفة فنية واندماج راقي من أجل الاطلاع على نمط فني بصري له مداه التأثيري في الفنون المعاصرة في العالم، وله تألقه التعبيري في التجارب العربية وبالخصوص الخليجية ومنها السعودية، مبيناَ أنه تم الإعداد لهذه المبادرة لتكون فرصة للتواصل السعودي الخليجي العربي والعالمي و البحث في تطور الجماليات البصرية التي تستحق أن تُعرض بروح جادة وتعاون مستمر.// انتهى //18:08ت م0184