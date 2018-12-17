مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسكرم محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني اليوم, المشاركين والمساهمين في إنجاح فعالية رحلة "هايكنج جبل شمنصير" بالمحافظة التي أقامتها هايكنج السعودية لمدة يومين تحت عنوان "كلنا فداء للوطن", بمشاركة 1300 مشارك.وقدم المحافظ شهادات الشكر للجهات الحكومية والمؤسسات ولجان التنظيم والقوى البشرية العاملة, مقدماً شكره وتقديره نيابة عن صحاب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه للجميع على جهودهم المبذولة التي كان له أكبر الأثر في تحقيق النجاح لفعالية الرحلة, مبيناً أن المحافظة تعمل على تنفيذ المزيد من الفعاليات في المرحلة القادمة بمشيئة الله تعالى التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان وفق رؤية المملكة 2030.وكان 1300 مشارك من داخل المملكة ودول الخليج, علاوة على بعض المشاركين من الجاليات العربية المقيمة بمحافظة الكامل قد تنافسوا لصعود قمة جبل شمنصير بالمحافظة الذي يعد الأعلى في المحافظة والاستمتاع بمناظرها الخلابة ومعرفة آثارها وسياحة الكهوف المنتشرة بقمة الجبل.// انتهى //18:09ت م0185