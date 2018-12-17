الطائف 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسشهد جناح مجلس التنمية السياحية بالطائف في النسخة السابعة من ملتقى "ألوان السعودية 2018" في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات اقبالا كبيرا من قبل الزوار ، وعدد من كبار المسؤولين والمثقفين والأدباء والفنانين والفائزين بجوائز الملتقى ، ونخبة من المتخصصين والمهتمين .وقد شارك في جناح الطائف بالمعرض قرابة 22 مسوقاً ومنظماً ، وتم توزيع المنشورات التعريفية والتسويقية والهدايا على الزوار ، كما لفت جناح المصورين الفوتوغرافيين من مدينة الطائف أنظار الزوار باللقطات الفريدة للمواهب الوطنية الواعدة في مجال التصوير الفوتوغرافي والذين وجدوا الدعم والتشجيع من الهيئة على إبراز المقومات السياحية المحلية بالطائف .وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن مشاركة المجلس حظيت بالدعم من هيئة السياحة ومن معالي محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية الأستاذ سعد بن مقبل الميموني ، مشيراً إلى أن الملتقى ساهم في نقل صورة إيجابية عن الإمكانات والمقومات السياحية بالطائف ، وإبراز المسارات والوجهات السياحية المتباينة في المحافظة ، مع تسليط الضوء على الارث الثقافي والحضاري والسياحي لهذه المدينة العريقة .// انتهى //18:09ت م0186