سياسي / ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الكورية
الاثنين 1440/4/10 هـ الموافق 2018/12/17 م واس
أبوظبي 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس
التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية مون هي سانغ الذي يزور أبوظبي حاليًا.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في المجالات البرلمانية. وتناولا تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
18:24ت م
0190