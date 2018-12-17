أبوظبي 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسالتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية مون هي سانغ الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في المجالات البرلمانية. وتناولا تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:24ت م0190