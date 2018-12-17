الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسقام معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بزيارة تفقدية لعدد من مشاريع برنامج "سكني" للوحدات السكنية "تحت الإنشاء" في مدينة الرياض، وقف خلالها على سير العمل، كما اطلّع على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها، إذ شملت الجولة مشاريع "شمس الديار"، "مرسية"، "عمائر الجوهرة"، "اشراق ليفينج" و"ديار سعد".والتقى معاليه خلال جولته التفقدية بالقائمين على هذه المشاريع والمقاولين المنفذين لها، مؤكداً أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمستفيدين خلال الفترة الزمنية المحددة التي تتراوح بين عامين إلى ثلاث أعوام.وبدأت جولة معاليه بزيارة مشروع "مرسية" الذي يقام على مساحة تزيد على 2,7 مليون متر مربع، ويوفر 5590 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس وشقق، وبأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، كما زار مشروع "إشراق ليفينج" الذي يوفر 2229 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 618 ألف ريال.وتفقد معاليه مشروع "عمائر الجوهرة" التي توفر 112 وحدة سكنية من نوع شقة، كما تفقد مشروع "ديار سعد" الذي يوفر 577 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، بأسعار تبدأ من 587 ألف ريال، واختتم زياراته بمشروع "شمس الديار" الذي يضم 503 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، وبأسعار تبدأ من 498 ألف ريال، ويقام على مساحة إجمالية للمشروع تبلغ 343,478 م2.وأكّد معالي وزير الإسكان أن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، تؤكد حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية تلبي احتياج جميع المواطنين المسجلين في قوائمها، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال.وكان برنامج "سكني" أعلن في وقت سابق، عن عدد المشاريع السكنية التي تم طرحها في منطقة الرياض منذ إطلاق البرنامج، والبالغة 24 مشروعاً توفر نحو 34727 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، بينها 14 مشروع للوحدات السكنية "تحت الانشاء" بالشراكة مع القطاع الخاص يبلغ إجمالي الوحدات السكنية فيها ما يصل إلى 31883 وحدة سكنية، تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس التعليمية والجوامع الدينية بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.يذكر أنَّ وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سكني"، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018 التي تستهدف تخصيص 300 ألف منتج خلال هذا العام، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الثانية عشر إلى أكثر من 300,495 خيار سكني وتمويلي بما يحقق 100% من مستهدف هذا العام.// انتهى //18:25ت م0191