عام / مدير فرع العمل بمكة المكرمة يُناقش الخطط المستقبلية ورفع إنتاجية الفرع
الاثنين 1440/4/10 هـ الموافق 2018/12/17 م واس
جدة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس
عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، بمنطقة مكة المكرمة ، عبدالله بن أحمد آل طاوي ، اليوم اجتماعاً نوقش خلاله الخطط المستقبلية للفرع ومختلف الأنشطة التي تستفيد منها شرائح المجتمع ، وتطوير الأداء ورفع الانتاجية ، والاستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات البشرية ، وذلك بمقر القاعة الرئيسية للفرع في جدة .
ويأتي الاجتماع عقب إصدار الفرع لعددٍ من القرارات التي تهدف الى تمكين المرأة من مختلف ميادين العمل بالوزارة التي تُعد دعماً وتمكيناً وايماناً بدورها وتفعيلًا لرؤية المملكة 2030 .
إلى ذلك التقى آل طاوي بعدد من القيادات النسائية بالفرع ، بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد بن إبراهيم جلال ، ومساعد المدير العام للتنمية محسن القحطاني ومدراء الإدارات الجديدة بالفرع .
// انتهى //
18:51ت م
0195