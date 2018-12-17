واشنطن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم، وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتأكيد على قوة العلاقات التجارية والتجارية القوية.كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في منطقة المحيط الهادئ الهندي، والشراكة مع دول جزر المحيط الهادئ، وتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد المشتركة.// انتهى //19:25ت م0203