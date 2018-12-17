مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1440 ه الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في مكة المكرمة اليوم ، الممثل المفوض لشؤون الحج بجمهورية أفغانستان محمد بلال قاريزاده والوفد المرافق له .وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج ، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لحجاج جمهورية أفغانستان.وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة أن التوجيهات والمتابعة الدائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بالإعداد الجيد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم.من جانبه أشاد قاريزاده ، بالخدمات المتطورة التي وفرتها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن وفي مقدمتها التوسع في استخدام التقنية وتوظيفها في التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان في هذه الرحلة المباركة منذ وصولهم المملكة وحتى مغادرتهم بعد انقضاء نسكهم.// انتهى //20:18ت م0211