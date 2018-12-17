جدة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساستضافت الغرفة التجارية الصناعية بمقرها في جدة اليوم، فعاليات اللقاء الذي جمع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وأصحاب الأعمال، بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، وزياد بن بسام البسام، وأمين عام الغرفة حسن بن إبراهيم دحلان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.وناقش اللقاء سبل التعاون بين الجانبين، وأبرز استراتيجيات الهيئة في خدمة قطاع الأعمال بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .ورحب البسام في مستهل اللقاء بمعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، مثمناً جهود التعاون بين الهيئة والغرفة، واستضافتها لهذا اللقاء الذي يأتي في إطار استراتيجيتها لبناء شراكات التعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومن ضمنها الهيئة العامة للزكاة والدخل التي تسعى بدورها إلى تعزيز علاقتها مع القطاعين العام والخاص بشكل فعّال يدعم الشفافية ، ويعمل على خلق بيئة ملائمة تعمل على تشجيع المجتمع السعودي في زيادة مساهمته الاجتماعية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية.وقال البسام: "إن غرفة جدة كمظلة للقطاع الخاص، وهي تحتضن أكثر من 100 ألف منتسب ترحب بالتعاون مع هذا الجهاز الحيوي المهم، ويسعدنا أن نشيد بالخطوات التطويرية التي اتخذها ومنها تفعيل التقنية الإلكترونية واستخداماتها لتكون مرتكزة على رضى المنشآت، وبشكل يتواكب مع برنامج التحول الوطني ويدعم رؤية المملكة 2030.وأضاف "يسعدنا ونحن نستضيف هذا اللقاء أن يتعرف الجميع على دور الهيئة وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية ومبادراتها لتعزيز العمل الزكوي والضريبي في المملكة في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال بشكل عام، وسط حرص الهيئة على تحسين الخدمات المقدمة لشركائها في هذا القطاع الحيوي المهم.من جانبه، أعرب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن شكره وتقديره لجهود الغرفة في تنظيم مثل هذه اللقاءات المثمرة، مؤكداً حرص الهيئة الدائم على تعزيز العلاقة مع شركائها من القطاع الخاص بما يحقق التنمية الوطنية ويواكب رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في تنفيذ عدة برامج لتحسين الخدمات المقدمة لشركائها في قطاع الأعمال والاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم بما يسهم في تسهيل تعاملاتهم مع الهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.وأفاد المهندس أبانمي أن هذا اللقاء يأتي في ضمن سلسلة من اللقاءات التي بدأت الهيئة عقدها بالغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، مثمناً تعاون القطاع الخاص والتزامه بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالضريبة والزكاة.// انتهى //20:20ت م0212