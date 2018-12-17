الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأوقفت بلدية حي نمار بالعاصمة الرياض ممثلة في قسم النظافة اليوم، 6 معدات تقوم برمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، وعلى أطراف الأودية في الأحياء التابعة للبلدية، وهو ما يعدّ مخالفة للأنظمة والتعليمات، وجرى تطبيق النظام بحقهم بعد حجز هذه المعدات.وعدت بلدية نمار مخلفات البناء أحد أبرز عناصر التلوث البصري، وهو ما يجعل من ذلك أولوية لدى البلدية، لذا تعمل على التعامل معها بشكل دوري، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون في هذا الصدد بالإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات 940 للعمل بصفة جماعية للحد من ظاهرة رمي مخلفات الهدم والبناء في الأراضي الفضاء والأودية ومحاسبة المخالفين .وأشارت بلدية نمار إلى أن الإدارات المعنية بالأمانة تقوم برفع وإزالة مخلفات البناء عن طريق مقاولي الإدارة العامة للنظافة من الأراضي الفضاء والأودية ، مشددة على أنها تستهدف إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء.// انتهى //20:24ت م0213