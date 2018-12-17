تبوك 10 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسنفذ فريق من الإدارة العامة لكود البناء بأمانة منطقة تبوك، اليوم, ورشة عمل تعريفية بكود البناء السعودي، وذلك في بلدية محافظة تيماء, بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس سلامه بن هليل البلوي وعدد من المقاولين والمكاتب الهندسية, وذلك بمقر البلدية بتيماء.وأفاد مدير عام الإدارة العامة لكود البناء بأمانة المنطقة المهندس راشد بن عوده العطوي أن الورشة تأتي ضمن الورش التي تنفذ في بلديات محافظات المنطقة، وتهدف إلى نشر ثقافة الكودالسعودي وتطبيقه على مشاريع المباني في المحافظات والمراكز التابعة ، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستتبعها مرحلة ثانية تطبيقية لاشتراطات ومعايير ومتطلبات كود البناء السعودي، وفي المرحلة الأخيرة القيام بجولات تفتيشية للتأكد من التطبيق وتشمل المراحل جميع البلديات التابعة للأمانة.// انتهى //20:25ت م0214