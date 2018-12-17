الطائف 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسكرمت الإدارة العامة لسجون الطائف 71 موظفاً من منسوبيها من المدنيين والعسكريين ، تقديراً لجهودهم المميزة وانضباطهم بأداء أعمالهم الإدارية والأمنية على أكمل وجه .وأوضح مدير الإدارة العامة لسجن الطائف المقدم سعيد العجب أن هذا التكريم جاء من خلال مسابقة داخلية على مستوى الإدارة، قرر على أن تكون ربع سنوية، إذ يجري تقييم الموظفين عن طريق المدراء المباشرين .أفاد أن المسابقة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وحرص الإدارة على تعزيز والتواصل المجتمعي بين الإدارة ومنسوبيها وتوفير بيئة مثالية لإنجاز الأعمال في إطار العمل بروح الفريق الواحد، مشدداً على أن المديرية العامة للسجون حريصة على تطوير قدرات منسوبي السجون والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم للنهوض بالقطاع بشكل عام .وفي نهاية الحفل ، تم تكريم المتميزين الذين عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم ووعدواً ببذل المزيد من الجهد في الأيام القادمة.// انتهى //20:44ت م0217