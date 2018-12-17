مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1440 ه الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأشاد معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف أدعيس الشيخ بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والتطوير والعمل في مجالات البنية التحتية والخدمات المقدمة في مواسم الحج حتى أصبح الحج أكثر يسراً وسهولة ، مقدماً شكره وتقديره لمجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية وكل العاملين في المؤسسة على الالتزام بالخدمات المقدمة للحجاج الفلسطينيين في موسم الحج الماضي .وناقش خلال لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف عباس بن عبدالغني قطان ، أوضاع شؤون الحجاج الفلسطينيين لحج هذا العام ١٤٤٠ هـ ، بحضور نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة.وأكد الشيخ أن القائمين على شؤون حجاج فلسطين يحترمون كل التعليمات والأنظمة الخاصة بالمملكة ووزارة الحج والعمرة وكل الجهات ذات العلاقة ، مؤكداً أنهم حريصون على عمل دورات تطبيقية وتوعوية للحجاج قبل قدومهم إلى الأراضي المقدسة .من جانبه أكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف عباس بن عبدالغني قطان على الالتزام ببرنامج التفويج إلى منشأة الجمرات وبرنامج التفويج للطواف حول الكعبة المشرفة ، لافتا النظر إلى أنه تم مناقشة موضوعات الإستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان في المشاعر المقدسة ، مشددا على أهمية توعية الحجاج بجميع مراحل الحج قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة .وأوضح قطان أن كل ما تقدمه المؤسسة لحجاج بيت الله الحرام من خدمات ينطلق من توجيهات وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - للعمل على تقديم أفضل الخدمات من أجل الوصول إلى أعلى مستوى في خدمة حجاج بيت الله الحرام .// انتهى //21:07ت م0230