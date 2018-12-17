سكاكا 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه في مدينة سكاكا ، جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات ورؤساء المراكز .// انتهى //21:18ت م0232