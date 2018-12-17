الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسكرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اليوم ، 195 مدرسة من المدارس المتميزة في مسابقة (الكانجارو للرياضيات 2018) ، كما أعلنت إطلاق المسابقة لعام 2019م.وشمل التكريم 973 طالباً وطالبة من مختلف المدارس بالمملكة ومن مختلف المراحل الدراسية، حيث حصل 189 طالبًا على ميداليات ذهبية، و 286 طالبًا على ميداليات فضية و 498 طالبًا على ميداليات برونزية.وهنأ معالي الأمين العام لمؤسسة " موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي ، المدارس المتميزة والفائزين والفائزات من الموهوبين والموهوبات، وقال : إن مسابقة الكانجارو للرياضيات التي تنظمها موهبة تأتي ضمن المبادرات الوطنية لتنفيذ رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برأس المال البشري وتعزيز الشخصية الوطنية.وأوضح أن موهبة تسعى في المرحلة المقبلة لتمكين المؤسسات التربوية والقطاع الثالث لرعاية وتوجيه الموهوبين وتوسيع مشاركة موهوبي الوطن واستقطاب الموهوبين من غير السعوديين، وهو ما يتجسد في مسابقة الكانجارو للرياضيات بإعتبار أن الاستثمار في الموهوبين هو الاستثمار الحقيقي الأنجح والأبقى أثرا، والرافد الأساسي في رقي وازدهار الوطن.وتعد مسابقة الكانجارو أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتهدف إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيقها في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلاب على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزء من أجزاء العالم .وتقام المسابقة في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو8 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.وقد شهدت مسابقة الكانجارو للرياضيات لعام 2018 ارتفاعا كبيرا في عدد المشاركين، حيث وصل عدد المشاركين 42493 مشاركاً من الصفوف المستهدفة من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي ، وبنسبة زيادة قاربت 336 بالمئة مقارنة بمسابقة عام 2017 .تجدر الإشارة إلى أن بداية التسجيل في نسخة المسابقة لعام 2019 سيبدأ في الأول من يناير المقبل ويستمر حتى 28 من فبراير 2019م من خلال جميع مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية ، وسيكون موعد الاختبار في 23 مارس 2019 ، وتجمع أسئلة الاختبار بين المتعة والفائدة والمعلومة وسيتم تسليمها للطالب في مقر الاختبار مع نموذج خاص يجيب فيه الطالب، ليتم تصحيحها إلكترونياً وسيتمكن كل طالب من الدخول على موقع المسابقة للأطلاع على الدرجة التي حصل عليها وقت إعلان النتائج .ويمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمسابقة وآليتها وشروطها، ونماذج الاختبارات، والجدول الزمني لمراحل المسابقة عبر الموقع الرسمي للمسابقة الخاص بالمملكة : http://www.kangarooksa.com .// انتهى //21:26ت م0233