مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1440 ه الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسثمن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الدكتور خالد أبا ذر العطية جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصه - أيده الله - على رعاية حجاج بيت الله الحرام .ونوه عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف عباس قطان ، بالجهود المباركة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله- في سبيل توفير الراحة واليسر لوفود الرحمن .وبين الدكتور العطية أن مكتب شؤون حجاج العراق على تواصل دائم مع المسؤولين في وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة للعمل كفريق واحد من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين ، لافتا النظر إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة تخصيص مخيمات للحجاج العراقيين في المرحلة ( أ ) بمشعر منى ، وأن التروية ستكون لنحو 9 ألاف حاج وهو ما يمثل 30 % من عدد الحجاج العراقيين .من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف عباس بن عبدالغني قطان أن اللقاء أسهم في توضيح جميع النقاط التي يهتم بها مكتب شؤون حجاج الجمهورية العراقية من رفع مستوى الخدمة وتجويدها وهو ما نسعى له في المؤسسة وفق توجيهات الحكومة الرشيدة – أيدها الله- وبدعم من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، مؤكداً أهمية التقيّد بالمسار الإلكتروني والالتزام ببرنامجي تفويج الحجاج للطواف حول الكعبة المشرفة والتفويج لمنشأة الجمرات مع أهمية التوعية مما يسهم بإذن الله تعالى في نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .// انتهى //21:35ت م0235