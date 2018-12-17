حائل 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني اليوم حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية لموظفي الإدارة وحملة مكافحة التدخين بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، بحضور نائب مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور سلطان المطيري وعدداً من المسؤولين وذلك بمقر الإدارة.وأوضح مدير التعليم بالمنطقة أن الحملة تأتي ضمن المبادرات التعاونية بين الإدارتين للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم شتاء هذا العام ، مشيراً إلى أن الحملة شملت معرضاً توعوياً عن التدخين وأضراره وطرق الوقاية منه والأمراض المعدية ، منوهاً بجهود الشؤون الصحية بالمنطقة داعياً إلى المزيد من المبادرات والتوعية في مدراس التعليم العام للبنين والبنات.// انتهـى //21:41ت م0237