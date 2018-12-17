الدمام 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسوقعت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية اليوم، اتفاقية تعاون لتوفير السكن الميسر مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام فرع وزارةالعمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل، وذلك في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدمام.وأوضح رئيس لجنة تيسير المساكن بالجمعية عبدالله خريدة، أن الاتفاقية تأتي ضمن مشاركة الجمعية في برنامج السكن الميسر، الذي يهدف لدعم مستفيدي الجمعية من البرنامج وفق إمكانية توفير وحدات سكنية مناسبة في النطاق الجغرافي الذي تغطيه خدمات الجمعية.من جانبه قدم رئيس جمعية سيهات عبدالرؤوف بن عبدالله المطرود الشكر لوزارة الإسكان لتعاونها مع الجمعيات الخيرية من خلال تمكين الأسر المحتاجة والمستفيد الحقيقي باستراتيجية مدروسة لتملك المساكن ، الأمر الذي يسهم في تخفيف العبء المالي على الجمعيات والحد من معوقات السكن للمستفيدين.‫//انتهى//‬21:45ت م0238