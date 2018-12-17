عـدن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسوقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاتفاقية الأساسية مع مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن - مدير المشاريع بالجمعية في الكويت محمود المسباح.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن الاتفاقية الأساسية بين وزارة التخطيط والجمعية الكويتية التي تم توقيعها بين الجانبين بحضور رئيس قطاع المكاتب الخارجية في الجمعية محمد الهولي، تقضي بمباشرة الجمعية الكويتية للإغاثة مهام عملها في عدن والشروع في تنفيذ مشاريعها وبرامجها في عدد من القطاعات والمجالات الإنسانية والتنموية بمختلف المحافظات اليمنية.من جهته قال مدير الجمعية الكويتية في اليمن المسباح، إنه بتوجيهات من وزارة الخارجية الكويتية وقعت الجمعية الكويتية الاتفاقية مع وزارة التخطيط اليمنية، وذلك لتأكيد دعم الكويت لليمن وتعزيز دور الرقابة ومزيد من الشفافية في تنفيذ مشاريع الجمعية داخل اليمن، وأكد استمرار الجمعية الكويتية بمد يد العون لليمن واليمنيين.// انتهى //22:02ت م0241