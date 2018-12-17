رياضي / أخضر الكراسي المتحركة يتغلب على الإمارات في خليجية السلة بالكويت
الاثنين 1440/4/10 هـ الموافق 2018/12/17 م واس
الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس
افتتح المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة مشاركته في البطولة الخليجية التاسعة لسلة الكراسي المتحركة بالفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة ( 67 - 36) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة النادي الكويتي للمعاقين بالكويت .
وتفوق الأخضر منذ بداية المباراة وتقدم في جميع أًشواطها الأربعة ( 21 - 12)، ( 33 - 20) ، ( 49 - 28) ، ( 67 - 36 ) ، حيث كان الأداء تصاعدياً من خلال توسيع الفارق من 9 نقاط في الشوط الأول إلى 13 نقطة في الشوط الثاني , ليصل إلى 21 نقطة في الشوط الثالث (49-28) ، وفِي الشوط الرابع وصل الفارق إلى 31 نقطة .
وسيلتقي الأخضر غداً الثلاثاء مع نظيره البحريني عند السابعة مساء على صالة النادي الكويتي للمعاقين ساعياً لتحقيق فوزه الثاني والمنافسة بقوة على اللقب مع المستضيف "الكويت " الذي كسب البحرين في افتتاح البطولة بنتيجة (56 - 31) وسيواجه الإمارات في أولى لقاءات الغد .
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