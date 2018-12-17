الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسافتتح المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة مشاركته في البطولة الخليجية التاسعة لسلة الكراسي المتحركة بالفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة ( 67 - 36) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة النادي الكويتي للمعاقين بالكويت .وتفوق الأخضر منذ بداية المباراة وتقدم في جميع أًشواطها الأربعة ( 21 - 12)، ( 33 - 20) ، ( 49 - 28) ، ( 67 - 36 ) ، حيث كان الأداء تصاعدياً من خلال توسيع الفارق من 9 نقاط في الشوط الأول إلى 13 نقطة في الشوط الثاني , ليصل إلى 21 نقطة في الشوط الثالث (49-28) ، وفِي الشوط الرابع وصل الفارق إلى 31 نقطة .وسيلتقي الأخضر غداً الثلاثاء مع نظيره البحريني عند السابعة مساء على صالة النادي الكويتي للمعاقين ساعياً لتحقيق فوزه الثاني والمنافسة بقوة على اللقب مع المستضيف "الكويت " الذي كسب البحرين في افتتاح البطولة بنتيجة (56 - 31) وسيواجه الإمارات في أولى لقاءات الغد .// انتهى //22:25ت م0244