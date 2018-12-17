واشنطن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسطالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري اليوم بخروج جميع القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية من سوريا.وأضاف المبعوث الأمريكي في مؤتمر صحافي في واشنطن أن التواجد الإيراني في سوريا "يمثل تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة".وجدد المبعوث التأكيد على أن الولايات المتحدة لديها ثلاثة أهداف رئيسة في سوريا تتمثل في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، ورؤية نظام لا يؤدي إلى المزيد من المآسي الإنسانية، وإخراج القوات الإيرانية من هذا البلد.//انتهى//23:57ت م0250