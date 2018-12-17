القاهرة 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق الأهلي لكرة القدم على ضيفه النجوم بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في استاد السلام بالقاهرة، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، ويتبقى له خمس مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //23:58ت م0251