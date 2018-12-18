إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم جنوب غرب باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومتراً، وعلى بُعد 47 كيلومتراً جنوب شرق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.وشعر بالزلزال سكان مناطق إقليم بلوشستان بما في ذلك مدينة كويتا، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسباً لوقوع زلزال ارتدادي.// انتهى //00:03ت م0254