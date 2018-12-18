الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إطلاق برنامج ابتعاث المواهب السعودية وتطويرها.ووفقاً للعقد الذي وقعه معاليه مع رئيس مجلس إدارة شركة المسافر عبدالله بن ناصر الداود فستقوم الشركة بتنفيذ المشروع والإشراف عليه لمدة 4 سنوات، من خلال إرسال المواهب إلى أفضل الأكاديميات والأندية العالمية في عدد من الدول الأوروبية، بما يعود بالفائدة الكبرى على المنتخبات الوطنية في المستقبل، وقيادتها نحو تحقيق إنجازات عالمية.ويبلغ عدد الموهوبين المستفيدين من هذا البرنامج 40 لاعباً، عشرون منهم حققوا كأس آسيا للشباب التي أقيمت مؤخراً في إندونيسيا، فيما سيتم اختيار البقية حسب المعايير الخاصة بهذا المشروع .ويعتمد هدف البرنامج على خطة مركزة لتطوير المواهب من 11 - 17 عاماً ثم إلحاقهم ببرنامج خاص بالمحترفين لسن 18 فما فوق، حيث تعتمد العوامل الرئيسة للبرنامج على إيجاد المواهب المستهدفة والعمل على تطويرها، ومنحها الفرصة لتقديم وإبراز إمكانياتها، كما سيتم تقديم عدد من الجوانب الرئيسة للامتياز الكروي من ناحية التطوير التكتيكي والفني والبدني والذهني، عبر توقيع شراكات مع أندية وأكاديميات عالمية متخصصة، من بينها رابطة دوري المحترفين الإسباني (لاليجا).وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة لإعداد جيل مميز يمثل المنتخبات الوطنية في عدد من المحافل والمشاركات الدولية المقبلة، يأتي في مقدمتها منافسات كأس العالم 2019 لأقل من 20 سنة، وتصفيات كأس آسيا والمسابقات الأولمبية 2020، وتصفيات كأس العالم 2021، ونهائيات كأس العالم 2022.//انتهى //00:36ت م0257