الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق مشروع تطوير أكاديمية نادي الرياض، من خلال التوقيع مع شركة مواسم الرياضية التي مثلها رئيس مجلس الإدارة ماجد النفيعي .ويمتد المشروع لموسمين، ويتضمن تطوير ست ألعاب مختلفة، هي : كرة القدم والكرة الطائرة، وكرة السلة والتنس والسباحة وكذلك الألعاب القتالية، تحت إشراف مدربين عالميين ذوي كفاءة عالية.ويأتي ذلك ضمن الخطوات التي تنتهجها الهيئة العامة للرياضة في سبيل بناء قاعدة صلبة للمواهب وصقل إمكانياتهم، والسعي الجاد والمتواصل لنشر ثقافة الألعاب المختلفة، وتوفير جميع الإمكانيات والأجواء المناسبة للمنتسبين للأكاديمية، لتصبح متنفساً لجميع أبناء منطقة الرياض، بما يضمن لهم توفير التدريب الأمثل وبصورة جاذبة وفاعلة.//انتهى // ‏00:36ت م0259