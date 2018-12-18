نيويورك 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت اليوم على انخفاض.وتراجع مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 73ر507 نقطة، ما نسبته 11ر2 في المئة، ليصل عند مستوى 78ر23592 نقطة، فيما انخفض مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 08ر2 في المئة، ما يعادل 12ر54 نقطة، ليغلق عند مستوى 83ر2545 نقطة.وفقد مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا 93ر156 نقطة، ما نسبته 27ر2 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 73ر6753 نقطة.// انتهى //03:34ت م0263