الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية مع النيجرالملك يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنينخادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب العراقيولي العهد يهنئ إيسوفو محمدو بذكرى إعلان الجمهوريةسعود بن نايف يستقبل سفير الهند ويفتتح مبنى مركز معارض الظهرانأمير القصيم يرعى افتتاح مؤتمر طب وجراحة القلب بالمنطقةأمير نجران: صناعة الإستراتيجيات لدفع العمل الخيريأمير الشمالية يستعرض مشاريع درء أخطار السيولوزير الداخلية يبحث مسارات التعاون مع «القمر المتحدة»وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب العراقيالعواد: اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي يعكس الدور المحوري والاستراتيجي للمملكةالعقيد المالكي: الجهود التي تقدمها المملكة ودول التحالف لليمن تثبت للعالم أنها تسعى إلى استتباب أمنه واستقرارهالسعودية تقدم لحماية المواطن اليمني 12 مشروعًا بـ 48 مليون دولار"كبار العلماء" ترفض موقف مجلس الشيوخ الأميركيالشورى يستنكر موقف مجلس الشيوخ الأميركي«التعاون الإسلامي» تؤكد على مضامين تصريح المملكة الرافض للتدخل في شؤونها الداخليةالبحرين تؤكد تضامنها مع السعودية في موقفها تجاه ما صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكيرئيس «النواب» العراقي: تجاوزنا «داعش» بفضل الدعم السعوديتثمين عراقي لجهود خادم الحرمين في خدمة الإسلام والمسلمينالحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى لجم إسرائيلالحوثي يستبق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في الحديدةالسودان: نكافح الإرهاب بالتعاون مع دول القارةإيران في سورية.. تهديد للمنطقة والحلفاء«التحالف» يعزز قواعده شمال سـوريـة تحسـباً للعمليـة التـركية// يتبع //06:32ت م0003