عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/4/11 هـ الموافق 2018/12/18 م واس
الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية مع النيجر
الملك يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين
خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
ولي العهد يهنئ إيسوفو محمدو بذكرى إعلان الجمهورية
سعود بن نايف يستقبل سفير الهند ويفتتح مبنى مركز معارض الظهران
أمير القصيم يرعى افتتاح مؤتمر طب وجراحة القلب بالمنطقة
أمير نجران: صناعة الإستراتيجيات لدفع العمل الخيري
أمير الشمالية يستعرض مشاريع درء أخطار السيول
وزير الداخلية يبحث مسارات التعاون مع «القمر المتحدة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي
العواد: اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي يعكس الدور المحوري والاستراتيجي للمملكة
العقيد المالكي: الجهود التي تقدمها المملكة ودول التحالف لليمن تثبت للعالم أنها تسعى إلى استتباب أمنه واستقراره
السعودية تقدم لحماية المواطن اليمني 12 مشروعًا بـ 48 مليون دولار
"كبار العلماء" ترفض موقف مجلس الشيوخ الأميركي
الشورى يستنكر موقف مجلس الشيوخ الأميركي
«التعاون الإسلامي» تؤكد على مضامين تصريح المملكة الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية
البحرين تؤكد تضامنها مع السعودية في موقفها تجاه ما صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي
رئيس «النواب» العراقي: تجاوزنا «داعش» بفضل الدعم السعودي
تثمين عراقي لجهود خادم الحرمين في خدمة الإسلام والمسلمين
الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى لجم إسرائيل
الحوثي يستبق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في الحديدة
السودان: نكافح الإرهاب بالتعاون مع دول القارة
إيران في سورية.. تهديد للمنطقة والحلفاء
«التحالف» يعزز قواعده شمال سـوريـة تحسـباً للعمليـة التـركية
// يتبع //
06:32ت م
0003