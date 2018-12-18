وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (صوت العقل والخطوات الحميدة): سعت المملكة بجهود حثيثة ومباركة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتشجيع الأطراف المتنازعة في اليمن على إنهاء الخلافات القائمة بينهم وعودة الحياة الطبيعية إلى هذا القطر العربي الذي مزقته الحروب وكادت أن تأتي على الأخضر واليابس فيه وتحيل نسبة كبيرة من شرائحه إلى العيش تحت وطأة المجاعات والتشرد والسجون واللجوء، وكان التفاؤل يحدو كافة الدول العربية والإسلامية والصديقة منذ الشروع في محادثات السويد بتسوية النزاع القائم تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد بذل المبعوث الدولي جهدا استثنائيا لحث الأطراف على التوصل إلى حلول قطعية تضع حدا فاصلا لحرب طويلة في اليمن دامت زهاء سنوات أربع يمكن وصفها بالعجاف لعدم حسم الأزمة بقوة السلاح وتنادى المجتمع الدولي لحل الأزمة سلما، وقد اتضح هذا الجهد من خلال اصطحاب المبعوث الدولي للوفد الحوثي بطائرة خاصة أقلته معهم من صنعاء إلى العاصمة السويدية، كما اتضح الجهد من جهة أخرى في المصافحة بين طرفي النزاع عقب ختام المباحثات، واتضح أيضا من خلال تصريحات المبعوث الدولي أن الأزمة في طريقها إلى التسوية النهائية.وأضافت أن هذا التفاؤل شابه الحذر، حيث إن تدخلات بعض الجهات التي لا تريد السلام والأمن والاستقرار لليمن أخذت تلوح بفشل المباحثات وأنها لا تمثل السبيل الأمثل لتسوية الصراع اليمني، وتلك الأطراف لا تحمل إلا الكراهية لأجواء السلام التي أخذت تظهر في الأفق بعد سلسلة المباحثات مباشرة.وبينت أنه في الوقت الذي تعلو فيه تلك الأصوات الحاقدة للتشكيك في قيام سلام حقيقي في اليمن، فإن المملكة من جانبها وبمساعٍ حميدة من سمو ولي العهد ارتأت أهمية تسوية الأزمة سلما وباركت الخطوات التي بذلها المبعوث الدولي مع الأطراف المتنازعة بغية الوصول إلى حل دائم للنزاع في اليمن يخمد فتائل الحروب والتوتر ويطفئ ألسنة لهيبها التي عانى منها الشعب اليمني الأمرين.وأوضحت أن معظم الأوساط السياسية في العالم أشادت بالدور الحكيم الذي بذله سمو ولي العهد للمساعدة في التسوية السلمية، وطالما نادت المملكة قبيل اشتعال الأزمة وأثناء احتدامها بأهمية الإنصات لصوت العقل والميل إلى حلها سلما حقنا لدماء اليمنيين وعودة الشرعية إلى هذا البلد الذي دمرته الحروب والنزاعات وآن الأوان لعودته إلى أحضان حظيرته العربية والدولية بعد إطفاء ألسنة الحروب على أرضه.وأردفت بالقول إن مصلحة كافة الأطراف عدم الرضوخ لتلك الأصوات الحاقدة التي تريد عودة أسباب الفتن إلى الساحة اليمنية لتبقى الحرب مستعرة دون بصيص أمل لإنهائها بالطرق السلمية، ولاشك أن عقلاء اليمن يدركون خطورة تلك الأصوات على مقدراتهم ومصيرهم وسيادة أرضهم، فالعودة إلى تحكيم العقل والركون إلى مقتضيات ومسلمات السلام التي جاءت في النقاط المعلنة بعد مباحثات السويد تمثل الأسلوب الأمثل للتسوية، وتمثل الخلاص من شبح الحرب التي طال أمدها وخلفت ما خلفته من مآسٍ مازال اليمنيون يعانون من ويلاتها.واختتمت بالقول: العالم اليوم ينظر بعين ملؤها التفاؤل بإمكانية أن يحكم عقلاء اليمن مصالحهم العليا ومصالح بلادهم على أي مصالح شخصية وهامشية، وأن يرتفعوا فوق خلافاتهم للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة كما أسفرت عنها مباحثات السويد الممثلة لرغبات دولية تنادي بإشاعة السلم والأمن في اليمن وإنهاء الحروب على أرضه إلى غير رجعة.// يتبع //06:33ت م0004