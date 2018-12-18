وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (دور الأسرة في التنمية): تلعب الأسرة السعودية دوراً لا يُستهان به، في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة حالياً، في إطار تنفيذ متطلبات رؤية 2030، وهو دور تدركه حكومة خادم الحرمين الشريفين جيداً، وبالتالي فهي تحرص على تعزيزه بمزيد من الوعي المسؤول، وإيجاد آليات مغايرة، تجعل من الأسرة بمثابة العمود الفقري لأي تنمية مستدامة.ورأت إن البناء الحقيقي للمجتمعات يبدأ من الأسرة، لأنها النواة الأولى في التربية والتعليم، والتوعية، وتعزيز الانتماء.. ذاك أن نشأة الإنسان المجتمعية ينطبق عليها القول المعروف "ويَنشأُ ناشئ الفتيانِ، مِنّا، على ما كانَ عَوّدَهُ أبُوه".. إذاً فمسار التعليم، أو التوعية يبدأ من البيت، والأسرة.. وبالتالي فإن صلاحها يعني صلاحاً للفرد.. وبالتأكيد للمجتمع.وأضافت من هنا، جاء منتدى الأسرة السعودية الأول الذي أقيم بالرياض هذا الأسبوع، الذي نظمه مجلس شؤون الأسرة، وسط آمال للوصول إلى مرحلة أوسع تعلي من قيمة الأسرة ودورها، نظراً لأهمية البعد الاجتماعي في مراحل التنمية المتتابعة، خاصة المقبلة التي تعتمد على مكونات جديدة؛ تشارك بها المرأة في معظم مفاصل التنمية.. كما أنها شريك أيضاً في التوعية لأفراد الأسرة، من خلال تعزيز "اقتصاديات الأسرة"، ومواكبة التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية التي تعكس رفع كفاءة استخدام الطاقة والاستهلاك الواعي لاستخدامها داخل المنزل وخارجه، وتبني أساليب عملية للترشيد والادخار والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهذا الأمر يعزز أهداف رؤية 2030، التي شددت على أهمية المحافظة على موارد الدولة ومكتسباتها، وهذا يتطلب تغيير سلوكيات الاستهلاك لدى المواطن، والعمل على الترشيد، وإيجابيات هذا الأمر تنعكس على "الوطن" و"المواطن"، الذي هو فرد من أفراد الأسرة.وخلصت إلى القول أن الأسرة السعودية، ستكون اللاعب الرئيس والمباشر في المشهد الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، عليها واجبات ومسؤوليات جسام، ينبغي القيام بها على أكمل وجه، وهذا كفيل بإيجاد أسرة "نموذجية"، تكون لبنة صالحة في جدار وطن "نموذجي".// يتبع //06:34ت م0005