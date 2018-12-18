ليما 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسبلغت قيمة الصادرات بين دول مجموعة الأنديز 95 ر5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7ر25 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.و تتكون مجموعة الأنديز، التي تسعى إلى تحقيق تنمية متكاملة و متوازنة بين دولها الأعضاء، من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور و البيرو.وأفادت مصلحة الإحصاء بالأمانة العامة لدول مجموعة الأنديز، بأن صادرات الإكوادور نحو الدول الأعضاء سجلت ارتفاعًا بنسبة 9ر38 في المئة، وبوليفيا 3ر23 في المئة، وكولومبيا 23 في المئة والبيرو 7ر13 في المئة.وبلغت قيمة صادرات الدول الأعضاء نحو العالم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأغسطس من العام الجاري 646ر79 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 3 ر17 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.// انتهى //06:58ت م0008