طرابلس 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة ، اليوم، بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي أوضح أن تحرير سرت منذ عامين لم يقض تمامًا على تنظيم داعش الإرهابي، داعيًا إلى الحذر وألا تتوقف عمليات الرصد والمتابعة والمواجهة.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ، الذي تم خلاله بحث المتطلبات التي تحتاج إلى إستكمال لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، وأكد السراج على حرصه الشديد على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية وشفافية.ونقلت تصريحات الناطق الرسمي للجيش العقيد أحمد المسماري ، بأن القيادة العامة للجيش الليبي ، تجدد تأكيدها بأنها لن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على احترام حقوق الإنسان،موضحا أن القوات مهمتها مطاردة العصابات الإرهابية والإجرامية التي تهدد الأمن الوطني.ونوهت إلى قرار رئاسة المجلس الرئاسي بتعيين الدكتور ميلاد عبدالله محمد الطاهر بمهام وزير مفوض للحكم المحلي فى حكومة الوفاق ، خلفًا للوزير الحالي بداد قنصو .// انتهى //08:42ت م0009