السيح 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واستقيم جميعة ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج غداً دورة تدريبية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تحت عنوان "فن حل المشكلات وإتخاذ القرارات"، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.وستتناول الدورة التي يقدمها المدرب محمد المضياني عدة محاور منها التعرف على أهم مهارات تقييم المشكلة، والقدرة على وضع مقترحات الحلول وتقييمها، والتعرف على الطرق الثمان لإتخاذ القرار، والقدرة على اختيار الحل المناسب وصياغة خطة التنفيذ .وتأتي الدورة ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //08:46ت م0010