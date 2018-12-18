الخرطوم 11 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على وصف المملكة قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي الأخيرة، بأنها تشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.وأبرزت الصحف توصية البرلمان السوداني بضرورة مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ونشرت إعلان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أمس أن الحكومة اليمنية الشرعية ستستلم موانئ الحديدة قريباً.وعرجت على إطلاق الأمم المتحدة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية أمس، خطة للاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية للعام المقبل بقيمة 350 مليون دولار.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تمسك وزارة الداخلية الألمانية باللوائح التي تُلزم اللاجئين بتقديم جوازات سفرهم للحصول على تصريح بالإقامة.// انتهى //09:56ت م0014