القاهرة 11 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالمباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وعدد من المسؤولين النمساويين، خلال زيارته للعاصمة النمساوية "فيينا"، وتناولت التعاون الثنائي، وقضيتي الإرهاب، والهجرة الغير شرعية، فضلاً عن توقيع 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والاتصالات والاستثمار.ورّكزت على الاجتماع الطارئ الذي تعقده جامعة الدول العربية اليوم على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من فلسطين، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرة إلى إطلاق الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية أمس حملة لجمع 350 مليون دولار لإغاثة الفلسطينيين في العام المقبل.وواكبت التطورات في الأراضي اليمنية، لافتة الانتباه إلى الاشتباكات التي وقعت أمس بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عند الأطراف الشرقية والجنوبية من مدينة الحديدة.وسلّطت صحف الثلاثاء الضوء على استنكار ورفض المملكة العربية السعودية القرارين الأخيرين الصادرين من مجلس الشيوخ الأمريكي، وتأكيدها أن القرارين جاءا استنادًا على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.وعرجت على تحذير رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي من مغبة إجراء استفتاء ثان على قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لافتة الانتباه إلى أن ذلك سيتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه لنزاهة سياسة بلادها.وأشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمس أن الحكومة تجري حاليًا مباحثات حول إجراء استفتاء على المبادرة الشعبية الذي طالب به محتجو "السترات الصفراء"، وذلك لاحتواء الأزمة في البلاد.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 62 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، في غارات أمريكية على معاقل الحركة جنوب غرب العاصمة الصومالية "مقديشو"، وانفجار قنبلة قرب مبنى محطة تليفزيونية في العاصمة اليونانية أثينا.// انتهى //10:01ت م0015