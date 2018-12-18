العيدابي 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسدشن محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني أمس، مبادرة زراعة " 3000 شتلة من أشجار السدر بالشراكة مع إدارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة وبمشاركة فاعلة من بلدية المحافظة ومكتب التعليم وعدد من الجهات الحكومية.وأوضح مدير مهرجان العسل بالعيدابي المشرف على المبادرة سليمان الغزواني، أن هذه المبادرة يأتي تطبيقها على عدة مراحل خلال خمس سنوات بهدف حماية أشجار السدر من الأشجار المتسلقة والتي تشكل تهديداً لبقائها، إذ راعت المبادرة طرق العناية بها بوجودها في أماكن معينة يسهل وصول النحالين لها، وسهولة تزويدها بشبكات ري نموذجية، وضمان حمايتها، كما أنها تساعد على زيادة إنتاج العسل، إضافةً إلى أنها ستشكل منتزهات طبيعية تساعد على إنعاش المسارات السياحية في المحافظة.// انتهى //11:40ت م0041