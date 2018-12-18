رام الله 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة، خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب على هامش احتفالية الرياض عاصمة الإعلام العربي 2018، التي قال فيها "إننا إذ نعتز بالعلاقات المميزة التي تربط فلسطين بعمقها العربي دولاً وشعوباً، وبالمملكة العربية السعودية وبمواقفها الثابتة، التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين، بأن المملكة مع فلسطين وستبقى مع فلسطين ومع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.وسلطت الضوء على هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم،وتحدثت عن قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية التي تُقام أقصى شمال غرب مدينة غزة كل يوم اثنين من كل أسبوع، أدى الى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق.وأولت اهتمامًا بإعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الخمسة أيام الماضية، 183 فلسطينيًا، ووصول عدد المعتقلين منذ مطلع الشهر الحالي وحتى اليوم، نحو 330 مواطنًا ومواطنة.وأوردت صحف فلسطين اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عدد من عناصر مخابرات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:42ت م0042