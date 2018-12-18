الجزائر 11 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد الحكومة عدم استعدادها لتقديم أي تنازل في مجال تأمين وحماية حدودها ضد أمواج الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى تمسكها بهذا الموقف للخطر القادم مع موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يتخذون مسالك تؤطرها جماعات مسلحة.وسلطت في شأن محلي آخر، الضوء على اتفاق الحكومة الجزائرية ونظيرتها الكورية الجنوبية، توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية إلى قطاعات الصناعة وإنشاء مدن جديدة في الجزائر.وتابعت صحف الثلاثاء تطور الوضع في اليمن، ودخول الهدنة المتفق عليها في مشاورات السويد حيز التنفيذ اليوم، مشيرة إلى وقوع اشتباكات أمس، بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مدينة الحديدة.وأخبرت صحف الجزائر عن مصرع 62 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية، في غارات أمريكية على معاقل الحركة جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //11:44ت م0043