بغداد 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم، عن انخفاض معدل التضخم في العراق خلال شهر نوفمبرالماضي بنسبة 0.5%, مقارنة مع الشهر الذي سبقه، معلنة في ذات الوقت عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي بنسبة 0.8%.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إن الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر الماضي بلغ 105.1%, منخفضًا بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.وعزت سبب ذلك إلى انخفاض قسم الأغذية بنسبة 1.8%، وقسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 0.1%، وقسم النقل بنسبة 0.8%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.4%".// انتهى //11:46ت م0044