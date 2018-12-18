القدس المحتلة - رام الله - قلقيلية 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، عقب اقتحامها ودهم العديد من منازلها.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر صلاح شبلي عسكر، والشاب أحمد صادق الخطيب.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من محافظتي رام الله و قلقيلية بعد دهم منزل عائلتهما تفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.// انتهى //11:47ت م0046