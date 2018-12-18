تونس 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، رفض المملكة العربية السعودية القرارين الأخيرين الصادرين من مجلس الشيوخ الأمريكي، وتأكيدها أن القرارين جاءا استنادًا على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.وكتبت عن دخول الهدنة في مدينة الحديدة اليمنية ليلة أمس حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنه رغم اتفاق طرفي النزاع في السويد على وقف فوري لإطلاق النار، فإنه لم يتم الالتزام به وتواصلت الاشتباكات في المدينة.وتطرقت إلى إطلاق الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية أمس مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل بعد خفض التمويل للفلسطينيين.وتحدثت في الشأن الليبي عن تجديد المعتصمين رفضهم فك الاعتصام في حقل الشرارة النفطي قبل تلبية ما سموه بالمطالب العشرة والتي تتضمن تنمية تلك المناطق وتشغيل العاطلين عن العمل لفك الاعتصام واستئناف الإنتاج.وأشارت صحف تونس، إلى تعهد تركيا بالمضي قدمًا في خططها الخاصة باستهداف مسلحين أكراد في شمال سوريا، رافضة ما وصفتاه بالجهود الأمريكية لعرقلة عمليات عسكرية تركية شرقي نهر الفرات.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، الى تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته للعراق بمزيد من المساعدات في اعادة اعمار هذا البلد، ودعوة الحكومة الفرنسية ما تبقى من ناشطي "السترات الصفراء" الى الانسحاب من طرق البلاد مع شروعها في تنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس ايمانويل ماكرون.// انتهى //11:48ت م0047