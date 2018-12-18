الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واساستنكرت جمعية أهل الحديث المركزية بجمهورية الهند، الموقف الذي صدر عن مجلس الشيوخ الأمريكي بإلصاق اتهامات وادعاءات على المملكة العربية السعودية لا تمت إلى الحقيقة بصلة, وعدته تدخلاً سافراً بشؤونها الداخلية وينم عن حقد وكراهية لها, لأنها موطن المقدسات الإسلامية ومأوى أفئدة المسلمين.وأكدت في بيان أصدره أمير جمعية أهل الحديث المركزية بالهند الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي أن الجمعية بجميع فروعها المنتشرة في أنحاء العالم البالغ عددها أكثر من أربعة آلاف فرع، تعلن عن وقوفها التام مع قلب العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية , ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو المساس في سيادتها وقيادتها.وقال الشيخ أصغر علي : إن المملكة بلد تنشر الوسطية والاعتدال ودورها بارز في مكافحة التطرف والإرهاب وتنشر الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، ولها مكانة خاصة لدى نفوس المسلمين ونحن معها في السراء والضراء وأرواحنا فداء لها.ودعا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة وعطاءات وافرة، وأن يحفظ أمن هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين.// انتهى //11:52ت م0048