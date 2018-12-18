بغداد 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسسجلت أسواق تبادل العملة الأجنبية في بغداد، اليوم، انخفاضاً بسعرصرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وسجل سعر الصرف في بورصة الكفاح بوسط بغداد 1197.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 ألفاً و750 ديناراً مقابل كل مائة دولار وهو أقل من سعر أمس الإثنين، الذي بلغ 1198.5 ديناراً.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة في بغداد فكانت 1205 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و250 ديناراً مقابل كل مائة دولار, وسعر الشراء 1195 دينارا، أي 119 ألفاً و250 ديناراً لكل مائة دولار.// انتهى //11:57ت م0049