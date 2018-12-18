نجران 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أمس، ورشة عمل بعنوان "الأصول الفنية والإدارية لاستلام المساجد الأهلية"، وذلك بمقر الفرع.وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الورشة استعرضت آلية استلام المساجد الحالية، وأوجه القصور فيها ومعالجتها، وبحث وضع المساجد التي لا يوجد عليها صكوك شرعية، إضافةً إلى مناقشة وضع المساجد المؤقتة داخل منطقة نجران ومحافظاتها، ومدى نظاميتها.وبيّن العصيمي أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة مبدئية ولجنه نهائية من إدارات الفرع لتحديد احتياج المساجد ومواقعها والموافقة على بنائها، إضافةً إلى حصر دقيق لجميع المساجد المستلمة والغير مستلمة والأهلية، والمساجد التي تحتاج استلام، والمساجد التي لا يوجد عليها صكوك شرعية، وحصر جميع المساجد التي لا يوجد عليها صيانة.// انتهى //12:00ت م0051