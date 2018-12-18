الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واستشارك الهيئة العامة للطيران المدني للمرة الثانية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية الـ33 الذي ينطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ .وأكد المشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق طلال بن إبراهيم العبيلان حرص الهيئة على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية الكبرى بجناح لتعريف الزوار والمشاركين بالتاريخ التراثي للطيران المدني في المملكة بشكل عام وللمطارات السعودية بشكل خاص والكشف عن قصص النجاح التي مرّت بها وتطورها وكيف كانت وإلى أين أصبحت وذلك من خلال الكثير من الصور التراثية والحديثة.وأشار إلى أن الجناح سيسهم في التعريف بالمشاريع العملاقة التي أنجزتها الهيئة وتلك التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن، علاوة على المشاريع المستقبلية التي تستهدف تطوير شبكة مطارات المملكة، ورفع مستوى خدماتها التي تقدم للمسافرين وزوار المملكة والشركات ذات العلاقة، على نحو يواكب التطورات العالمية.يذكر أن جناح الهيئة في الجنادرية سيستعرض سلسلة معلومة طيران للمساعدة على التغلب على فوبيا الطيران وكذلك تاريخ الطيران المدني في المملكة من خلال مجموعة من الصور التاريخية للمطارات السعودية، بالإضافة إلى عرض مجموعة نماذج للطائرات قديماً إبان بداية عهد الطيران السعودي، إلى جانب استعراض مشاريع الهيئة القائمة والمستقبلية في تطوير المطارات الدولية والمحلية، وستشارك الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة بجناح يوفر دورات تدريبية تشبيهية في الأمن والإطفاء للأطفال خلال فعاليات المهرجان.// انتهى //12:09ت م0052