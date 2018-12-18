الكويت 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 7ر31 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5130 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر121 مليون سهم تمت من خلال 5776 صفقة نقدية بقيمة 3ر30 مليون دينار كويتي (نحو 99ر99 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 4718 نقطة وبنسبة انخفاض 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر51 مليون سهم تمت عبر 1889 صفقة نقدية بقيمة 15ر3 مليون دينار (نحو 39ر10 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر44 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5357 نقطة وبنسبة انخفاض 82ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر69 مليون سهم تمت عبر 3887 صفقة بقيمة 2ر27 مليون دينار (نحو 76ر89 مليون دولار).// انتهى //13:17ت م0075