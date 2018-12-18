الرياض 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسأظهرت الإحصائية الأسبوعية لأعداد المراجعين بالمراكز الصحية بالقطاع المركزي بجازان استحواذ المراكز الثلاثة التي تعمل بنظام الدوام الممتد بالقطاع (المضايا - الجبل - محلية) على ما نسبته 35.98% من إجمالي أعداد المراجعين خلال أسبوع عمل للفترة من 6 - 2018/12/12 م حيث استفاد منها 2542 مراجعا من أصل 7065 مراجعاً وهو ما يتجاوز ثلث أعداد المراجعين.وبينت صحة جازان أن التفصيلات شلمت المضايا 969، محلية 846، الجبل 727، المطار 634 ، المعبوج 594، الكربوس 413، الروضة الشمالي 401، مزهرة 396، "مخطط 5 " 367، الصفا 315، المرابي287، السويس 276، العشوة 226، "مخطط 6 " 224، الروضة الجنوبي 214، القعارية 176مراجعاً .يذكر أن القطاع المركزي يضم 16 مركزاً صحياً تعمل ثلاثة منها بنظام الدوام الممتد وهي (المضايا - الجبل - محلية ) حيث تقدم خدماتها طوال 16 ساعة عمل متواصلة، فيما تعمل المراكز المتبقية بنظام الدوام الواحد لمدة 8 ساعات عمل .// انتهى //13:40ت م0080